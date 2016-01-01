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محامي تركي آل الشيخ: بلاغ حول الـ261 مليون جنيه المقدمة لمجلس الاهلى

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:34 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد حمودة محامى وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ، إن موكله لا يصارع النادى الإهلى ولكن خلافه مع مجلس الأهلى فقط.

وأضاف محمد حمودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" المذاع عبر قناة مصر الأولى :" موكلى يريد معرفة أوجه صرف الـ 261 مليون جنيه وبالفعل تم تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة ".

وتابع :"لدينا 28 مليون جنيه مستحقات شركة صلة وتم تقديم بلاغات بذلك".

وأشار إلى أن مبادرة الكابتن شوبير للصلح رحب بها موكله بعد وعد الأول بتوضيح أوجه الصرف ولكن مجلس الأهلى لم يرحب بذلك.

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