كاميرات المراقبة تكشف سرقة 20 ألف جنيه من مركز شباب الوايلي

قررت النيابة العامة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة ٢٠ ألف جنيه من مركز شباب بمنطقة الوايلي.



وأشارت تحقيقات النيابة العامة، أن مدير مركز شباب الوايلي اكتشف فى وقت لاحق كسر باب المكتب وسرقة ٢٠ ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة بالمركز عمله.



وأوضحت التحقيقات لأنه بمعاينة مكان الواقعة، تبين وجود كسر الشباك الحديدي الخاص بحجرة الخزينة وكسر الخزينة الخاصة بالمركز وسرقة محتوياتها كما تبين وجود أعمال تجديدات بالمبني الإداري الملاصق للحجرة المتواجدة بها الخزينة.



وأشارت المعاينة انه تم تفريغ الكاميرات المتواجدة بمحل الواقعة ، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بناء بجوار المركز محل البلاغ تم ضبطه.