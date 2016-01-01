مصر الثورة:إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين من ثمار الإصلاح

أكد الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثورة، تقديره التام لموافقة مجلس الوزراء على اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين بدءا من شهر يوليو الجاري والبدء في دراسة الضوابط الخاصة بذلك، مشيرا إلى أنه يؤكد اهتمام الدولة بتوسيع شريحة الدعم التمويني للسلع بحيث تشمل المواليد الجدد وكافة المواطنين.



وأوضح أبو العطا في بيان له، ان البدء بإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية يؤكد ان الدولة حريصة على تعزيز الدعم وليس خفضه. ولكن بما يضمن وصوله الى مستحقيه وخصوصا في السلع التموينية لكافة الأسر، لافتا الى ان هناك مزيدا من اجراءات الضمان الاجتماعي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة من خلال برنامج تكافل وكرامة.



وأكد رئيس حزب مصر الثورة إن هناك اصرارا حكوميا على أن يتماشى خط الاصلاح الاقتصادي مع توسيع شبكة الآمان والحماية الاجتماعية لكل المصريين.