86 ألف يورو تعويض لمتظاهر فقد عينه برصاصة مطاطية في فرنسا 2007

ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة نانت غربي فرنسا، الخميس، الدولة بدفع بتعويض مالي قدره نحو 86 ألف يورو لطالب فقد عينه في عام 2007 إثر إصابته برصاصة مطاطية (فلاشبول) في مظاهرة.



كان القضاء الفرنسي قد أصدر حكما سابقا رأت فيه أن الطرفين -أي الشاب المصاب والشرطة- يتحملان نفس القدر من المسؤولية عن وقوع الحادث.. وقضت بتعويض لصالح الشاب قيمته 48 ألف يورو.



بينما أوصى المقرر العام، في جلسة 5 يونيو، محكمة الاستئناف بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض قيمته 72 ألف يورو للشاب المصاب بيير دويار، البالغ من العمر اليوم 27 عاما، حيث اعتبر أن استخدام هذا السلاح إبان الحادث كان تجريبيا وبالتالي فإن مستخدمه لم يكن مدربا بالقدر الكافي حيث تدرب فقط على أهداف ثابتة وليست متحركة مثلما هو الحال في المظاهرات، لافتا إلى أن الضحية لم تكن هي المستهدفة.



وكان محامو الشاب قد طالبوا بأكثر من 170 ألف يورو كتعويض عن الإضرار التي لحقت به جراء فقده عينه بالنسبة لأنشطته الدراسية والرياضية.