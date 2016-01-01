محامي تركي آل الشيخ: موكلى لا يصارع الأهلى وخلافه مع المجلس فقط

قال الدكتور محمد حمودة محامى وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ، إن موكله لا يصارع النادى الإهلى ولكن خلافه مع مجلس الأهلى فقط.



وأضاف محمد حمودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" كان يجب وفقا لمبادرة الكابتن أحمد شوبير إصدار بيان من الأهلى يرحب بما قاله موكلى".



وأشار إلى أن مبادرة الكابتن شوبير للصلح رحب بها موكله بعد وعد الأول بتوضيح أوجه الصرف ولكن مجلس الأهلى لم يرحب بذلك.