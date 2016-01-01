مشروب سحري وفعال للقضاء على الضغط المرتفع

ضغط الدم واحد من أكثر الأمراض الشائعة فى وقتنا الحالى، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك الأزمة التي تسبب الكثير من المشكلات الصحية.



كما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مشروب فعال وسحري للقضاء على أزمة سرعة تدفق الدم فى الشرايين التي تتسبب فى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



المكونات المطلوبة:

قرفة.

زنجبيل.

ماء.



الطريقة:

اخلطي المكونات معا فى وعاء وضعي الخليط على النار.



تناولى المشروب على معدة خاوية.

