ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
كشف المؤلف محمد المحمدى عن الصعوبات التى واجهته وزميله محمد محى فى كتابة فيلم "قلب أمه" الذى يعرض فى مصر وعدد من الدول العربية بنجاح لافت.

وقال خلال ندوة بموقع صدى البلد أنهم أعادوا كتابة الفيلم حوالى عشر مرات، وجمعتهم بالثنائى شيكو وهشام ماجد العديد من الجلسات للتجويد فى محتوى الأحداث، نافيا أى ديكتاتورية مارسها أبطال "قلب أمه"، ولكنه شدد فى الوقت نفسه على موهبتهم فى الكتابة بشكل عام.

فيلم قلب أمه من إنتاج أحمد السبكى وإخراج عمرو صلاح، ومن بطولة هشام ماجد وشيكو وبيومى فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد ثروت ومحمود الليثى ونور قدرى وأحمد سلطان.
محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور
محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور
محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور
محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور
محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

محامي تركي آل الشيخ: بلاغ حول الـ261 مليون جنيه المقدمة لمجلس الاهلى

الإسكان تحدد شروط قبول طلب امتلاك وحدة سكنية.. فيديو

نقل الفنانة هياتم إلى العناية المركزة

الجيش السوري يتمركز قرب الحدود مع الأردن

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

الصدفة تكشف سلاحا مصريا استخدمته إسرائيل في الاغتيالات.. صور

اعتقال إسرائيليين بتهمة مشينة خلال مباريات كأس العالم

بالأسماء.. القضاة المنتدبون للعمل بلجنة حصر أموال الجماعات الإرهابية

شاهد.. أغرب استقبال لترامب في بريطانيا

الناظر: 27 مليون أوروبي يعانون من مرض علاجه في مصر.. فيديو

الجرين ايجلز تفضح قناة الجزيرة ومؤامرتها لتشويه مصر

سياسي تركي يكشف موعد استفتاء أردوغان لعودة الخلافة العثمانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

فيديو

محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور
علي جمعة: يجوز قراءة آية أو جزء منها بعد سورة الفاتحة فى الصلاة
محامي تركي آل الشيخ: بلاغ حول الـ261 مليون جنيه المقدمة لمجلس الاهلى
حسن كامي: محدش بقى يطلبني للتمثيل
أم تدعو على ابنها على الهواء بسبب المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟