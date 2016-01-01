محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور

كشف المؤلف محمد المحمدى عن الصعوبات التى واجهته وزميله محمد محى فى كتابة فيلم "قلب أمه" الذى يعرض فى مصر وعدد من الدول العربية بنجاح لافت.



وقال خلال ندوة بموقع صدى البلد أنهم أعادوا كتابة الفيلم حوالى عشر مرات، وجمعتهم بالثنائى شيكو وهشام ماجد العديد من الجلسات للتجويد فى محتوى الأحداث، نافيا أى ديكتاتورية مارسها أبطال "قلب أمه"، ولكنه شدد فى الوقت نفسه على موهبتهم فى الكتابة بشكل عام.



فيلم قلب أمه من إنتاج أحمد السبكى وإخراج عمرو صلاح، ومن بطولة هشام ماجد وشيكو وبيومى فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد ثروت ومحمود الليثى ونور قدرى وأحمد سلطان.