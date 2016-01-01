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المطابع الأميرية: الرئيس أمر بكتابة برنامج الحكومة بطريقة برايل

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:38 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية، إن طباعة برنامج الحكومة للنائب المكفوف خالد حنفي بطريقة برايل تمت بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة لذلك اشترت المطابع ماكينة للطباعة بطريقة برايل.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": أنه تم طبع برنامج الحكومة، وديوان شعر للشاعر أحمد فؤاد نجم، عن طريق التعاقد مع 3 مكفوفين لمراجعة الكُتب المطبوعة بطريقة برايل للتأكد من صحتها، وتم مراجعتها عن طريق مصححين لغويين .

وأشار فوزي" أن الماكينة مزودة بجهاز كمبيوتر يحول الكتابة العادية للكتابة بطريقة برايل.

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