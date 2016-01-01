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علي ربيع: عاوز أرجع السينما بقنبلة تكسر الدنيا.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الفنان علي ربيع، إنه تم بذل مجهود كبير في تصوير مسلسل « سك علي أخواتك » على مدار 4 أشهر؛ معبرا عن سعادته بنجاح المسلسل و شخصية « سعادة» الذي أصبح كثير من جمهوره ينادوه بها.

وأشار ربيع خلال لقائه فى برنامج «يحدث فى مصر» مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر إلى أنه كان حريصا على متابعة العمل أثناء عرضه بشكل دائم حتى الحلقات التي يتم إعادتها.

أكد ربيع، عن رغبته في العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعمل جيد بمثابة قنبلة تكسر الدنيا على حد وصفه، لافتا أنه يحرص على اكتساب جمهور من مختلف الفئات.

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