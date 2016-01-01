ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمريكا تندد بمساعي تمديد ولاية رئيس جنوب السودان

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:43 م
سلفا كير
سلفا كير
رويترز
نددت الولايات المتحدة اليوم الخميس بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان سيمدد حكم الرئيس سلفا كير ثلاث سنوات.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "مشروع القانون يقوض محادثات السلام الجارية مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني".

ونال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة.

واندلع القتال بعدها بعامين بسبب الخلاف السياسي بين كير ونائبه السابق ريك مشار.

وقتل عشرات الآلاف منذ ذلك الحين بينما أجبر ثلاثة ملايين على الهرب من منازلهم.

واجتمع كير ومشار الأسبوع الماضي وتوصلا إلى اتفاق سلام جديد يشمل وقفا لإطلاق النار بدأ سريانه يوم السبت.

ووقع انتهاك لوقف إطلاق النار في ذلك اليوم عندما هاجمت الحكومة وقوات المتمردين مواقع بعضها البعض.

وقال متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة يوم الثلاثاء إن الحكومة تقترح "إجراء غير قانوني" بمحاولتها تمديد حكم كير.

وقال مشرعون لرويترز يوم الثلاثاء إن مشروع القانون المقترح سيعدل دستور جنوب السودان لتمديد رئاسة كير حتى 2021.

وذكر المسؤول بالخارجية الأمريكية أن على جنوب السودان أن يعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق سلام يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ترشيحاتنا

خبير يكشف موعد زلزال مدمر سيضرب إسرائيل

استقالة جديدة تلحق بإدارة ترامب

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

الصدفة تكشف سلاحا مصريا استخدمته إسرائيل في الاغتيالات.. صور

الموساد يكشف عن عملية استخباراتية تتعلق بأشهر جاسوس في سوريا

الإسكان تحدد شروط قبول طلب امتلاك وحدة سكنية.. فيديو

مفاجأة .. الدورى الصينى يبدد أحلام الزمالك فى ضم أيوب الكعبى

شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو

الجرين ايجلز تفضح قناة الجزيرة ومؤامرتها لتشويه مصر

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

شاهد.. أغرب استقبال لترامب في بريطانيا

رونالدو يجري الفحص الطبي قبل توقيع عقده مع يوفنتوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

فيديو

محمد المحمدى: العمل مع شيكو وهشام ماجد مرهق.. فيديو وصور
علي جمعة: يجوز قراءة آية أو جزء منها بعد سورة الفاتحة فى الصلاة
محامي تركي آل الشيخ: بلاغ حول الـ261 مليون جنيه المقدمة لمجلس الاهلى
حسن كامي: محدش بقى يطلبني للتمثيل
أم تدعو على ابنها على الهواء بسبب المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟