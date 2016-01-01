أمريكا تندد بمساعي تمديد ولاية رئيس جنوب السودان

نددت الولايات المتحدة اليوم الخميس بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان سيمدد حكم الرئيس سلفا كير ثلاث سنوات.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "مشروع القانون يقوض محادثات السلام الجارية مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني".



ونال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة.



واندلع القتال بعدها بعامين بسبب الخلاف السياسي بين كير ونائبه السابق ريك مشار.



وقتل عشرات الآلاف منذ ذلك الحين بينما أجبر ثلاثة ملايين على الهرب من منازلهم.



واجتمع كير ومشار الأسبوع الماضي وتوصلا إلى اتفاق سلام جديد يشمل وقفا لإطلاق النار بدأ سريانه يوم السبت.



ووقع انتهاك لوقف إطلاق النار في ذلك اليوم عندما هاجمت الحكومة وقوات المتمردين مواقع بعضها البعض.



وقال متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة يوم الثلاثاء إن الحكومة تقترح "إجراء غير قانوني" بمحاولتها تمديد حكم كير.



وقال مشرعون لرويترز يوم الثلاثاء إن مشروع القانون المقترح سيعدل دستور جنوب السودان لتمديد رئاسة كير حتى 2021.



وذكر المسؤول بالخارجية الأمريكية أن على جنوب السودان أن يعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق سلام يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.