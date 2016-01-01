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أخبار العالم

ميليشيات الحوثي ترفض مقترحا أمميا للانسحاب من الحديدة ومينائها

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:53 م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
أ ش أ
ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن ميليشيات الحوثي رفضت مقترحات الأمم المتحدة بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليم إدارتها للأمم المتحدة.

وأوضحت القناة ، اليوم الخميس ، أن الانقلابيين اقترحوا أن تكون الحديدة وميناؤها تحت إدارة مشتركة مع الأمم المتحدة.

يأتي ذلك خلال جلسة مغلقة أطلع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مجلس الأمن على نتائج المباحثات التي أجراها في صنعاء وعدن غداة عودته من العاصمة اليمنية.

ودعا مجلس الأمن كل الأطراف للانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة للمضي نحو حل سياسي في اليمن، وطالب المجلس أن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قد أجرى خلال الأيام الثلاثة الماضية محادثات وصفها بالمثمرة في صنعاء ، حيث حاول إقناع قادة الميليشيات الانقلابية، بما فيهم عبد الملك الحوثي ، بتسليم ميناء ومدينة الحديدة وتهيئة الأجواء لاستئناف مشاورات الحل السياسي، وفقا لخطة سيعرضها خلال الأسابيع المقبلة.

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