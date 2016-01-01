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وزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:55 م
صدى البلد
كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن بشرى سارة حول حقل نور المكتشف حديثا قائلا "سنبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في حقل نور خلال شهرين".

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، نسعى للبدء في عمليات التنقيب بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري.

ولفت الملا إلى تلقى كل أشكال الدعم من القيادة السياسية في عمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

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