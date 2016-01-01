مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بشأن سوريا

أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على اتخاذ رد فعل على تصعيد القتال والموقف المتداعي في جنوب غرب سوريا.



وقال مبعوث روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه لا يوجد بيان صحفي لأنهم يركزون على وقف القتال في وقت تركز فيه روسيا على قتال الإرهابيين.



وأضاف أن بلاده تتفق مع أعضاء المجلس الآخرين حول الحاجة إلى وصول المعونات الإنسانية ، ولكنه تساءل عن عدد المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة.



من جانبه ، دعا مبعوث السويد في الأمم المتحدة أولوف سكوج إلى إجراء مشاورات طارئة مع الكويت ، متوقعا متابعة وربما جلسة علنية تركز على تنفيذ قرار صدر في فبراير الماضي من أجل وقف إطلاق النار ووصول المعونات.