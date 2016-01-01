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ديني

علي جمعة: يجوز قراءة آية أو جزء منها بعد سورة الفاتحة فى الصلاة

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل ممكن أصلي بأية واحدة بعد الفاتحة ؟

وأجاب على جمعة، فى فيديو له، أن الشافعية يقولون بالجواز حتى لو ببعض آية، فمن الممكن أن يقرأ الإمام سطرا أو سطرين من آية الدنيا وهى أكبر آية فى الدنيا بسورة البقرة.

وحكى موقف لرجل قديما كان يدعى "حب الرمان" منوها أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة ويقول بعد قراءة سورة الفاتحة قوله تعالى "مدهامتان" ويركع فصلاته هذه صحيحة.

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