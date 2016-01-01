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وزير البترول: 83 اتفاقية خلال السنوات الأربع الماضية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن أنه تم عقد 83 اتفاقية للبترول خلال السنوات الأربع الماضية، مضيفا أنه خلال العامين المقبلين ستتغير أمور كثيرة في مجال قطاع البترول بمصر.

وأضاف الملا، خلال تصريحات تلفزيونية؛ لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء الخميس، أنه نعمل على سد الفجوة ما بين احتياجات السوق وإنتاج الغاز الطبيعي.

وتابع وزير البترول الثروة المعدنية، أنه : "لدينا إستراتيجية واضحة في كافة القطاعات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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