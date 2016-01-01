برلماني: توفير خدمة صحية فائقة للمصريين أولوية في برنامج الرئيس السيسي

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب إن الصحة تلقى عناية خاصة من جانب الرئيس السيسي الذي يشدد في كافة اجتماعاته على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين وتسارع الخطوات لإصدار التأمين الصحي الشامل كما أنها في صدارة أولويات الحكومة المصرية.



وأشار في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم لوزيرة الصحة بضرورة القضاء تمامًا على طوابير انتظار المرضى والاهتمام بالمستشفيات والرعاية الصحية للمواطنين يؤكد اهتمام الدولة بتوفير خدمة صحية عالية وفائقة لكل المصريين، والتصدي للأمراض الخطيرة.



ولفت إسماعيل إلى أن الوفورات المالية من رفع الدعم عن الوقود سيتم توجيهها كما هو معلن لقطاعي التعليم والصحة بما يؤكد حدوث طفرة حقيقية وملموسة بهما الفترة المقبلة.