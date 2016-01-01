ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: توفير خدمة صحية فائقة للمصريين أولوية في برنامج الرئيس السيسي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:04 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
معتز الخصوصى
أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب إن الصحة تلقى عناية خاصة من جانب الرئيس السيسي الذي يشدد في كافة اجتماعاته على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين وتسارع الخطوات لإصدار التأمين الصحي الشامل كما أنها في صدارة أولويات الحكومة المصرية.

وأشار في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم لوزيرة الصحة بضرورة القضاء تمامًا على طوابير انتظار المرضى والاهتمام بالمستشفيات والرعاية الصحية للمواطنين يؤكد اهتمام الدولة بتوفير خدمة صحية عالية وفائقة لكل المصريين، والتصدي للأمراض الخطيرة.

ولفت إسماعيل إلى أن الوفورات المالية من رفع الدعم عن الوقود سيتم توجيهها كما هو معلن لقطاعي التعليم والصحة بما يؤكد حدوث طفرة حقيقية وملموسة بهما الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

الجرين ايجلز تفضح قناة الجزيرة ومؤامرتها لتشويه مصر

مبابي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع الأسطورة بيليه

رئيس إنبي يرشح نجما من خارج الأهلي والزمالك لتدريب منتخب مصر

منع الإعلاميين من حضور حفل خطوبة شقيق محمد صلاح

بالأرقام .. عدد الوحدات المطروحة في مختلف برامج الإسكان

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي للتخلي عن أزارو

أحداد يطير إلى المغرب للمشاركة فى مؤتمر الدفاع الحسني

نادى لاريسا اليونانى يعلن رقم قميص باسم مرسي

شاهد.. رشا نبيل: قراءة فن اللامبالاة تزيد بعد اقتناء محمد صلاح له

خبير يكشف موعد زلزال مدمر سيضرب إسرائيل

استقالة جديدة تلحق بإدارة ترامب

الناظر: 27 مليون أوروبي يعانون من مرض علاجه في مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

فيديو

محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور
شاهد.. حسن كامي: اختلاف الديانة أجل زواجي عاما ونصف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟