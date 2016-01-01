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حوادث

بالأسماء.. القضاة المنتدبون للعمل بلجنة حصر أموال الجماعات الإرهابية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:08 ص
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
محمد عبدالله
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 290 لسنة 2018 بانتداب بعض القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكَّلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وجاءت الأسماء كالتالي: الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين رئيس استئناف القاهرة رئيسًا، أيمن فرحات سيد معوض رئيس استئناف القاهرة عضوًا، باهر بهاء الدين صادق أحمد صادق على شكرى رئيس استئناف القاهرة عضوًا، وليد محمد رفعت عبدالعزيز على عبدالهادى رئيس استئناف قنا عضوًا، صلاح الدين محمد نديم رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا، أحمد مصطفي سليمان ابراهيم البقلي رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا، علاء محمد ابراهيم سليمان رئيس استئناف قنا عضوًا.

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