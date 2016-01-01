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محافظات

دعم مستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:08 ص
دعم مستشفى شربين
دعم مستشفى شربين باجهزة طبيه بقيمة 2 مليون جنيه
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على دعم وحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه.

حيث تم تزويد وحدة الحضانات بعدد 2 جهاز تنفس صناعى ،عدد 5 مونيتور متعدد الوظائف ،عدد 2 جهاز سباب للأطفال المبتسرين ،وكذلك عدد 13 مضخة محاليل.

فيما أعلن وكيل الوزارة تقدمه وجميع العاملين بمديرية الصحة بالدقهلية بالشكر للوزيرة لما تقوم بة من دعم وخطوات إصلاحية لمنظومة القطاع الصحي على مستوى الجمهورية.
دعم مستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه
دعم مستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه
دعم مستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه
دعم مستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه
دعم مستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه

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