دعم مستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على دعم وحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفى شربين بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه.



حيث تم تزويد وحدة الحضانات بعدد 2 جهاز تنفس صناعى ،عدد 5 مونيتور متعدد الوظائف ،عدد 2 جهاز سباب للأطفال المبتسرين ،وكذلك عدد 13 مضخة محاليل.



فيما أعلن وكيل الوزارة تقدمه وجميع العاملين بمديرية الصحة بالدقهلية بالشكر للوزيرة لما تقوم بة من دعم وخطوات إصلاحية لمنظومة القطاع الصحي على مستوى الجمهورية.