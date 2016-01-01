الصحة تنفي تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بشأن تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لأجل غير مسمى، مؤكدة، - "الصحة"-، إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.



وأوضحت الوزارة أن لديها خطة محددة لتطبيق القانون وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.



وتناشد وزارة الصحة والسكان، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة فى مايتم تداوله ونشره، والرجوع للمصدر الرسمي للمعلومات قبل النشر لتفادى حدوث بلبلة لدى الرأى العام.