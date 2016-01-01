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طارق عبدالعزيز يكشف كواليس دوره فى مسلسل رحيم.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:01 ص
طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز
حمزة شعيب
كشف الفنان طارق عبدالعزيز عن كواليس دوره فى مسلسل "رحيم"، مشيرا إلى أن اختيار لدور سيد جاء عن طريق مخرج المسلسل محمد سلامة.

وأضاف طارق عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" أديت أدوار الأكشن مع ياسر جلال بطريقة جيدة، مردفا:" الحمدلله الضرب مكنش بجد".

وأشار إلى أن محمد سلامة أبرز نجوم كثيرين وأعادهم للنور مثل ياسر جلال وطارق لطفى.

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