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أخبار العالم

ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: يرى مستقبلا مختلفا لبلاده

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:47 ص
ترامب عن زعيم كوريا
ترامب عن زعيم كوريا الشمالية : يرى مستقبلا مختلفا لبلاده
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الخميس إنه يعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يرى مستقبلا مختلفا لبلاده، وذلك مع توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونجيانج لإجراء محادثات حول نزع السلاح النووي.

وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى مونتانا "أعتقد حقا أنه يرى مستقبلا مختلفا للكوريين الشماليين. آمل أن يكون ذلك حقيقيا".

وتحدث ترامب بينما سافر بومبيو إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات بعد تعهد كيم لترامب في القمة التي جمعتهما الشهر الماضي في سنغافورة بنزع السلاح النووي.

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