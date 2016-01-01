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رئيس صندوق التأمين الاجتماعى : رئاسة الوزراء تتابعنا بإهتمام

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى، أن هيئات التأمينات ترسل مراقبين إلى منافذ الصرف، وحال حدوث اى خلل يتم معاقبة المتسبب به على الفور.

واوضح سامى عبد الهادى خلال لقائة مع فضائية "أكستر نيوز"، ان الهيئة خصصت خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين وهو 16217، مؤكدا على المواطنين عند حدوث أى خلل أو عدم تلقيهم خدمة مميزة لا يفتعل مشكلة فقط عليه الاتصال بالخط الساخن للهيئة أو الخط الساخن لرئاسة الوزراء .

وتابع قائلا:"للامانه رئاسة الوزراء بتابع معانا كافة شكاوى المواطنين وطرق حلها التى تقوم به الهيئة والوقت التى تستغرقه أيضا".

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