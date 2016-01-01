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محافظات

مقتل شخص بطعنة نافذة بالقلب بالزهور ببورسعيد

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:10 ص
مقتل شخص بطعنة نافذة
مقتل شخص بطعنة نافذة بالقلب بالزهور ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
استقبلت مستشفى الزهور المركزى صالح ا. البردان جثة هامدة بادعاء اعتداء من آخرين بطعنة نافذة بسلاح أبيض فى الصدر من الناحية اليسرى أودت بحياته.

كان بلاغ ورد إلى اللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد يفيد استقبال مستشفى الزهور العام جثة شاب في العقد الرابع من عمره بادعاء طعن بآلة حادة 

تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة

هذا ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعى للوقوف على ملابسات الحادث.

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