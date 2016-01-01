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أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة مجموعته من الملابس الراقية لخريف وشتاء 2018- 2019 ضمن فعاليات أسبوع باريس لأزياء الكوتور.

وقد اعتمد جورج بتصميماته الدانتيل، تزينت المجموعة بتدرجات الألوان كما تجلى جمال الطبيعة على شكل ورود، نفذت بتقنيات يدوية منها التطريز والرسم، فتحولت الأزياء بفضل حرفية مشاغل دار جورج حبيقة، إلى لوحات فنية تزينت بألوان المغيب.


واختتم حبيقة العرض بثوب زفاف أبيض أميري تزين بالريش ورصع يدويًا بحبيبات الكريستال. واكتملت اطلالة العروس بأكسسوار للرأس وطرحة طويلة من التول.
أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور
أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور
أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور
أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور
أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور
أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور
أفضل فساتين جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس للأزياء 2018.. صور

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