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800 مليون جنيه تكلفة مشروع المحروسة .. والتسكين قريبا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مشروع المحروسة 1 و2 بالقاهرة يتضمن 4800 وحدة سكنية ويتم تنفيذه بمنطقتين متقاربتين .

وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "ازهرى" أن تكلفة المشروع 800 مليون جنيه وتنفذه 8 شركات، مؤكدا أن مستوى التصميم والتشطيب أعلى بكثير مما نفذ فى حى الأسمرات.

وأكد "خالد صديق" أن المشروع أوشك على الانتهاء لافتا إلى أن التسكين سيبدأ مباشرة بعد تجهيز الوحدات السكنية بالمفروشات

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