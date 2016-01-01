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أخبار العالم

سلوفاكيا تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل للقدس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن البرلمان السلوفاكي نيته لنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

ونقل موقع "إسرائيل هيوم" الإسرائيلي تصريحات لرئيس البرلمان السلوفاكي، أندريه داتكو، أمس الخميس خلال زيارته إلى إسرائيل أن بلاده تعتزم نقل سفارته من تل أبيب إلى القدس، مشيرا إلى أن بلاده على رغبة بلاده في فتح مركز ثقافي بالقدس.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اتبعت بعض الدول قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتهم في إسرائيل إلى القدس.

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