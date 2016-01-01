ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأردن تغلق حدودها أمام النازحين السوريين وتطالب العالم أن يقوم بدوره

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:20 ص
الأردن تغلق حدودها
الأردن تغلق حدودها امام النازحين السوريين
أعلنت دولة الاردن ، أنها اتخذت قرار إغلاق الحدود لحماية أمنها، ولتجنب أية مخاطر قد تهددها، معتبرة أن فتح الحدود بحسب ما طلبت الأمم المتحدة من أجل توفير مأوى للنازحين السوريين من درعا، يصطدم بهذه المصالح.

وأضافت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقوما بدورهما في إغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري، وعدم التخلي عن دورهما الأساسي والمهم في إنهاء العنف والقتل.

كما شدد على أن الحل ليس في فتح الحدود، بل في التوصل لحل سياسي يعالج أصل المشكلة.

إلى ذلك، أكدت أن الأردن مستمر بواجبه الإنساني في إيصال المعونات الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري.

ترشيحاتنا

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

شاب يقدم هدية ثمينة لخطيبته.. لن تصدق كيف أحضرها

محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بالغربية .. صور

موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

الإسكان تحدد شروط قبول طلب امتلاك وحدة سكنية.. فيديو

احذروا باديكير السمك .. حقائق مخيفة لن تتوقعها

بالأسماء.. القضاة المنتدبون للعمل بلجنة حصر أموال الجماعات الإرهابية

الأردن تغلق حدودها أمام النازحين السوريين وتطالب العالم أن يقوم بدوره

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي للتخلي عن أزارو

محكمة إسرائيلية تجمد قرار هدم الخان الأحمر شرق القدس

مشروب سحري وفعال للقضاء على الضغط المرتفع

استقالة جديدة تلحق بإدارة ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟