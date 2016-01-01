الأردن تغلق حدودها أمام النازحين السوريين وتطالب العالم أن يقوم بدوره

أعلنت دولة الاردن ، أنها اتخذت قرار إغلاق الحدود لحماية أمنها، ولتجنب أية مخاطر قد تهددها، معتبرة أن فتح الحدود بحسب ما طلبت الأمم المتحدة من أجل توفير مأوى للنازحين السوريين من درعا، يصطدم بهذه المصالح.



وأضافت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقوما بدورهما في إغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري، وعدم التخلي عن دورهما الأساسي والمهم في إنهاء العنف والقتل.



كما شدد على أن الحل ليس في فتح الحدود، بل في التوصل لحل سياسي يعالج أصل المشكلة.



إلى ذلك، أكدت أن الأردن مستمر بواجبه الإنساني في إيصال المعونات الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري.