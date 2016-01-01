المسلماني حفل خطوبة شقيق محمد صلاح.. صور

احتفلت أسرة نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح بخطوبة شقيقه وليد صلاح في حفل اقتصر على الأهل والأقارب.



أقيم الحفل بإحدى قاعات مدينة طنطا وسط إجراءات أمنية مشددة تفاديًا لتجمعات الجمهور الرياضي ومحبي محمد صلاح.



يذكر أن المسلماني الذي تربطه صداقة عائلية قوية بالنجم محمد صلاح وعائلته كان المدعو الوحيد من الشخصيات العامة لحضور الحفل.