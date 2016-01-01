ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد عمليات الهدم في مجمع الخان الأحمر بالقدس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
حسن محرم
علقت المحكمة العليا الإسرائيلية عمليات الهدم الإسرائيلية بمجمع الخان الأحمر بالقدس، في ظل اشتباكات بين أسر الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت، مساء أمس الخميس، "أمرا احترازيا"، يقضي بتجميد عمليات الهدم بمجمع الخان الأحمر السكني، شرق مدينة القدس المحتلة.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وليد عساف، أن محامو الهيئة نجحوا في الحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد عمليات الهدم في الخان الأحمر حتى 11 يوليو الجاري، مؤكدا أن عمليات التضامن مع المجمع السكني ستوواصل.

من جانبه، قال علاء محاجنة، أحد محامي الهيئة الذين ترافعوا في القضية أمام المحكمة العليا، إن "المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارها لحين سماع الالتماس (بإلغاء قرار الهدم) الذي تقدم به أهالي الخان الأحمر".


ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هياتم

الجرين ايجلز تفضح قناة الجزيرة ومؤامرتها لتشويه مصر

نادى لاريسا اليونانى يعلن رقم قميص باسم مرسي

نتنياهو ورئيس الموساد يعلقان على استعادة ساعة الجاسوس كوهين

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي للتخلي عن أزارو

شاهد.. حسن كامي: اختلاف الديانة أجل زواجي عاما ونصف

هشام ماجد وشيكو: نعيش تحديا كبيرا منذ انفصالنا عن أحمد فهمي.. صور

شاهد.. أغرب استقبال لترامب في بريطانيا

رونالدو يجري الفحص الطبي قبل توقيع عقده مع يوفنتوس

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو

للرجال فقط.. نوع من الطعام يعزز الخصوبة والعلاقة الزوجية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

فيديو

محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور
شاهد.. حسن كامي: اختلاف الديانة أجل زواجي عاما ونصف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟