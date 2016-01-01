المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد عمليات الهدم في مجمع الخان الأحمر بالقدس

علقت المحكمة العليا الإسرائيلية عمليات الهدم الإسرائيلية بمجمع الخان الأحمر بالقدس، في ظل اشتباكات بين أسر الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت، مساء أمس الخميس، "أمرا احترازيا"، يقضي بتجميد عمليات الهدم بمجمع الخان الأحمر السكني، شرق مدينة القدس المحتلة.



ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وليد عساف، أن محامو الهيئة نجحوا في الحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد عمليات الهدم في الخان الأحمر حتى 11 يوليو الجاري، مؤكدا أن عمليات التضامن مع المجمع السكني ستوواصل.



من جانبه، قال علاء محاجنة، أحد محامي الهيئة الذين ترافعوا في القضية أمام المحكمة العليا، إن "المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارها لحين سماع الالتماس (بإلغاء قرار الهدم) الذي تقدم به أهالي الخان الأحمر".





