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حوادث

قرار جمهوري بندب المستشار باهر بهاء للجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:15 ص
المستشار باهر بهاء
المستشار باهر بهاء
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 290 لسنة 2018 بانتداب بعض القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكَّلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتضمن القرار اختيار كل من الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبوالعينين رئيس استئناف القاهرة رئيسًا وأيمن فرحات سيد معوض رئيس استئناف القاهرة عضوًا وباهر بهاء الدين صادق أحمد صادق على شكرى رئيس استئناف القاهرة عضوًا ووليد محمد رفعت عبدالعزيز على عبدالهادى رئيس استئناف قنا عضوًا و صلاح الدين محمد نديم رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا وأحمد مصطفي سليمان ابراهيم البقلي رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا وعلاء محمد إبراهيم سليمان رئيس استئناف قنا عضوًا.


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