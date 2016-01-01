وفاة سيدة في انهيار عقار بالجمرك غرب الإسكندرية..صور

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة بالتوجه إلى العقار الكائن ب ٢ شارع قبو الملاح خلف قسم الجمرك، بنطاق حي الجمرك، والمكون من دور أرضي ودورين علويين، وذلك فور ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بانهيار السقف الداخلي لجانب من العقار، للوقوف ومتابعة تداعيات الموقف أول بأول، مصدرا تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والإسعاف والشئون الصحية ، والتأكيد عى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.



وأشار المحافظ إلى أن الحادث أسفر عن وفاة سيدة تدعى ليلى عباس لطفي تبلغ من العمر ٧٠ عاما، موضحا أن العقار كان قد صدر له قرار هدم، وبعد رفع دعوى تظلم من قاطني العقار، تم تعديل القرار للترميم، وتم ترميم جانب من العقار، إلا أن بعض السكان رفضوا ترميم الجانب الآخر من العقار مما أدى إلى انهيار الأسقف الداخلية للأدوار، ولفت إلى أنه تم إصدار قرار إخلاء إداري للعقار بالكامل من السكان دون نقل منقولاتهم لحين الإنتهاء من أعمال اللجان المشكلة ووضع قرارها النهائي بشأن مدى خطورة العقار .



من جانبه قال اللواء أحمد بسيوني أنه تم إتخاذ عدة إجراءات إحترازية، حيث تم وضع كردون أمني وحواجز ثابتة حول العقار وفي الطرق المؤدية إليه لمنع المرور أسفل العقار لعدم تعرض أي أحد للأذي ، كما تم تكليف لجنة المنشئات الآيلة للسقوط بمعاينة العقار لمعرفة مدى خطورته وعمل التقرير النهائي لتحديد وضع العقار من الترميم أو الإزالة حفاظا على أرواح قاطنيه .



وتابع أنه تم تكليف الإسكان المركزي للمحافظة ومسئولي التضامن الاجتماعي والبحث الاجتماعي بدراسة حالة الأسر المتضررة من انهيار أسقف العقار وسرعة نقلهم إلى مساكن للايواء العاجل مع بحث صرف تعويضات سريعة لهم ، وتوفير كافة متطلباتهم لحين الانتهاء من أعمال اللجان المشكلة، مشيرا إلى أنه تم إخطار الشرطة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإخلاء الإداري من السكان حفاظا على أرواحهم .