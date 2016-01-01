موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

حكى الشيخ أحمد عبد الحكيم «مأذون المشاهير»، موقف طريف حدث مع الفنانة نجلاء فتحى، أثناء عقد قران ناهد فريد شوقى ابنة الراحل فريد شوقى، مضيفا:"الفنانة قالتلى هتقول اللى بتقوله كل مرة برضو".
وأضاف أحمد عبد الحكيم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" عقدت زواج الفنانة نجلاء فتحى على الأستاذ حمدى قنديل والحمدلله مستمرة إلى اليوم".
وتابع:" شاهدت نجلاء فتحى وقت كتابة العقد كانت تضع رجليها فى طبق ماء حتى تعمر مع زوجها وقتا طويلا".
وأضاف أحمد عبد الحكيم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" عقدت زواج الفنانة نجلاء فتحى على الأستاذ حمدى قنديل والحمدلله مستمرة إلى اليوم".
وتابع:" شاهدت نجلاء فتحى وقت كتابة العقد كانت تضع رجليها فى طبق ماء حتى تعمر مع زوجها وقتا طويلا".