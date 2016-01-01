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موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
حكى الشيخ أحمد عبد الحكيم «مأذون المشاهير»، موقف طريف حدث مع الفنانة نجلاء فتحى، أثناء عقد قران ناهد فريد شوقى ابنة الراحل فريد شوقى، مضيفا:"الفنانة قالتلى هتقول اللى بتقوله كل مرة برضو".

وأضاف أحمد عبد الحكيم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" عقدت زواج الفنانة نجلاء فتحى على الأستاذ حمدى قنديل والحمدلله مستمرة إلى اليوم".

وتابع:" شاهدت نجلاء فتحى وقت كتابة العقد كانت تضع رجليها فى طبق ماء حتى تعمر مع زوجها وقتا طويلا".

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