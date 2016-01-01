موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

حكى الشيخ أحمد عبد الحكيم «مأذون المشاهير»، موقف طريف حدث مع الفنانة نجلاء فتحى، أثناء عقد قران ناهد فريد شوقى ابنة الراحل فريد شوقى، مضيفا:"الفنانة قالتلى هتقول اللى بتقوله كل مرة برضو".



وأضاف أحمد عبد الحكيم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" عقدت زواج الفنانة نجلاء فتحى على الأستاذ حمدى قنديل والحمدلله مستمرة إلى اليوم".



وتابع:" شاهدت نجلاء فتحى وقت كتابة العقد كانت تضع رجليها فى طبق ماء حتى تعمر مع زوجها وقتا طويلا".



