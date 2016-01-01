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فن

خالد يوسف ينشر صورا من افتتاح فيلم كارما بالمغرب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:58 ص
خالد يوسف ينشر صورا
خالد يوسف ينشر صورا من افتتاح فيلم كارما بالمغرب
شيرى نبيل
نشر المخرج خالد يوسف صورًا من افتتاح فيلم "كارما" بدولة المغرب، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعلق على الصور: افتتاح فيلم كارما للمخرج خالد يوسف، بالمملكة المغربية بحضور السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، ورئيس المركز القومي للسينما نائبا عن وزير الثقافة، والسيدة إيمان المصباحي موزعة الفيلم، ونجوم الفن والمجتمع المغربي، وسط حفاوة بالغة من الجمهور ووسائل الإعلام المغربية.

فيلم "كارما" يشارك في بطولته، عمرو سعد، غادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصري وحسن الرداد وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمي والإعلامي يوسف الحسيني، تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.
خالد يوسف ينشر صورا من افتتاح فيلم كارما بالمغرب
خالد يوسف ينشر صورا من افتتاح فيلم كارما بالمغرب
خالد يوسف ينشر صورا من افتتاح فيلم كارما بالمغرب

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