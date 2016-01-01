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أخبار العالم

الموساد الإسرائيلي يستعيد ساعة أيلي كوهين من مزاد على الانترنت

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
حسن محرم

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الموساد نجح في استعادة ساعة اليد خاصة بإيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي الساب بسوريا، من خلال عملية شراء من مزاد على الانترنت، بعد أن أعلن أن العملية تمت بشكل خاص.

وبحسب الإذاعة أن ساعة اليد الخاص بكوهين، الذي أعدمته سوريا عام 1965 تم استعادتها من خلال مزاد على الانترنت، إذ أن الحصول عليها تم من خلال عملية استخباراتية.

وأوضح معلق الإذاعة الإسرائيلية، نقلا عن نادية كوهين، زوجة إيلي كوهين أن الساعة تم شراؤها من مزاد علني على شبكة الأنترنت وأن الموساد هو من نفذ هذه العملية.

ومن جانبه، أعلن الموساد أنه أعاد الساعة في عملية خاصة نفذها مؤخرا ساعة اليد التي ارتداها الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، والذي أعدم في سوريا عام 1965.


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