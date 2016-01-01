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محافظات

متحف النيل بأسوان يستقبل وفد متدربى هيدروليكا أحواض النيل..صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:12 ص
متحف النيل بأسوان
متحف النيل بأسوان يستقبل وفد متدربى هيدروليكا أحواض النيل
شاذلى عبد الفتاح
استقبل متحف النيل بأسوان وفدًا كبيرًا من متدربي الدورة التدريبية الواحدة والعشرون فى مجال هيدروليكا أحواض الأنهار ) من دول الأشقاء الأفارقة من جنوب السودان وتنزانيا ورواندا والكونغو وكينيا والمنعقدة بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى .

ويعد متحف النيل الوثائقي بمدينة أسوان تحفة معمارية جديدة تم إضافتها إلى المواقع الأثرية داخل المحافظة، ويحرص الكثيرين من أسوان ومختلف محافظات الجمهورية على زيارة المتحف بشكل مستمر وخاصة خلال هذه الأيام مع بداية الموسم السياحى الشتوى حيث يتوافد الكثير عليه للإستمتاع بالبانوراما الجمالية به سواء من داخل مصر أو من خارجها من الدول الأخرى.

وكان قد تم بدأ العمل به خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، ولذا كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق لإستكمال العمل فى إنشاء المتحف وتخصيص الميزانية الخاصة به.
متحف النيل بأسوان يستقبل وفد متدربى هيدروليكا أحواض النيل..صور
متحف النيل بأسوان يستقبل وفد متدربى هيدروليكا أحواض النيل..صور
متحف النيل بأسوان يستقبل وفد متدربى هيدروليكا أحواض النيل..صور
متحف النيل بأسوان يستقبل وفد متدربى هيدروليكا أحواض النيل..صور
متحف النيل بأسوان يستقبل وفد متدربى هيدروليكا أحواض النيل..صور

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