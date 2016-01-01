احذروا باديكير السمك .. حقائق مخيفة لن تتوقعها

حيرت حادثة غريبة العديد من الأطباء وذلك عندما بدأت أظافر امرأة شابة بأوربا في الانفصال عن أصابع قدمها، والتي تبين بعد وقت طويل من الفحوصات أن لجلسة تقليم أظافر القدمين كانت لها علاقة بهذه الحالة الطبية.



فقبل ستة أشهر من ظهور العوارض الغريبة على قدمي الشابة، خضعت الأخيرة لجلسة علاج لقدميها في حوض من الماء الساخن المملوء بأسماك صغيرة تسمى "جارا روفا".



ولاحظت بعد وقتٍ من خضوعها لهذا العلاج التجميلي، حيث تقوم هذه المخلوقات بأكل جلد الإنسان الميت، أن أظافرها بدأت تتساقط.



ووفق الأطباء هذه الحالة تعرف باسم onychomadesis ، وهي سقوط الظفر بعد توقف نموه أي تمامًا كسقوط الظفر بعد تعرضه لإصابة.





وفي تقريرها، وصفت الدكتورة "شاري ليبنر" بأن ما حصل مع المرأة لا يمكن تعميمه اذ يرتبط الأمر بأنواع من العداوى تختلف عند الأسماك، كما الأدوية، المناعة الذاتية والخصائص المتوارثة في الجسم وقد حظر الاطباء من هذه الجلسات التجميلية التي تلجأ اليها السيدات



