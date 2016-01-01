مأذون المشاهير يكشف كواليس طلاق نور الشريف وبوسى..فيديو

حكى الشيخ أحمد عبد الحكيم «مأذون المشاهير»، كواليس طلاق الفنانة بوسى من الراحل نور الشريف، لافتا إلى أنه حاول مرات عديدة الإصلاح بينهما ولكن بوسى تمسكت بالطلاق قبل أن أعقد زواجهما من جديد بعد عشر سنوات.



وتابع أحمد عبدالحكيم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل"، والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:"هاتفنى الفنان نور الشريف ذات مرة، وبالفعل حضرت إلى منزله وقال لى على الباب أنا مش عاوز أطلق، وقولتله أنا مش معايا دفتر الطلاق، ولم يحدث فى هذه المرة طلاق".



وأكمل:" تم طلاق الفنانة بوسى بعد مكالمة الفنانة نورا لي وقالت أنها تعبت من محاولة الإصلاح بينهما ليستمر الطلاق بينهما لعشر سنوات قبل أن أكتب عقد عودتهما".



