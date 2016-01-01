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فن

شذى عن رضا عبد العال : الوحيد اللي كان فاهم كل حاجة .. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
نشرت المطربة شذى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة مع رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق وعلقت عليها قائلة "الوحيد اللي كان فاهم كل حاجه أشهر واحد في مصر دلوقتي الكابتن رضا عبد العال".

وكانت آخر أعمال شذي أغنية "فستان فرح" وهي من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، وفي سياق آخر تعكف شذي حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
شذى عن رضا عبد العال : الوحيد اللي كان فاهم كل حاجة .. صور

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