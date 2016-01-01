انطلاق أول عروض ماتيجي ندن في مالطا بطعم الكوميديا

انطلق مساء اليوم، على خشبة مسرح "الهوسابير"، أول ليلة عرض لمسرحية "ما تيجي ندن في مالطا"، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وعشاق المسرح.



ويناقس العرض فكره التمسك بالعادات والتقاليد المصرية، وأهميتها في نشر القيم والأخلاق في مجتمعنا،وذلك بطريقة كوميدية ساخرة.



يذكر أن العرض من بطولة جمال فؤاد، صلاح خليفة، شمس الأصيل، محمد الباز، رجب حامد، محمود سلامه، يحيى المصري، وهي من إعداد وإخراج هانى بدوى.‏‏