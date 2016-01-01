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أسهل طرق للقضاء على الرؤوس السوداء بالبشرة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:07 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تظهر الرؤوس السوداء على البشرة نتيجة لانسداد مسام الخلايا بسبب أكسدة الجلد وتبرز هذه المشكلة خاصة لدى صاحبات البشرة الدهنية اللاتي يعانين من فرط في إنتاج الزهم والميلانين خاصة في من منطقة الأنف والذقن وأحيانا الخد والجبين لذلك يمكن ان تتعرفي علي الطرق التي تعمل علي قضاء الرؤوس السوداء

. السكر

عليكي مزج السكر مع أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو زيت الزيتون أو أي خيار يتناسب مع طبيعة بشرتك. يساعد على القضاء على الرؤوس السوداء وتغذية البشرة بعمق، حيث تخترق مكونات هذه الوصفة البشرة بعمق وتعمل على تنقيتها والحصول على مظهر نضيف وصحي وخالي من الدهون.


بيكربونات الصوديوم

تميز بيكربونات الصوديوم بتركيبته الخاصة ومفعوله القلوي العظيمة الذي يجعل منه مقشر مثالي لمحاربة الرؤوس السوداء، ومع ذلك لا ننصح باستخدام هذا المكون أكثر من مرة في الأسبوع. ولتعزيز نتائج هذه الوصفة يمكن مزج بيكربونات الصوديوم مع بضع قطرات من خل التفاح حيث يساعد ذلك على تحقيق التوازن في الرقم الهيدروجيني للبشرة.

القهوة
والتي يمكن ان تستخدمي بواقي فنجان قهوتك يوميا لتفتيح وتنظيف البشرة



الطماطم
تعمل علي قضاء الرؤوس السوداء وتكتسب فعاليتها بفضل محتواها الغني بالإنزيمات الذي يضمن تنظيفا عميقا وفعالا للبشرة.
تساعد خصائص الطماطم على إزالة الخلايا الميتة والشوائب



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