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أخبار البلد

سامح عاشور: قدمنا مقترحا لإنشاء نقابة فرعية داخل كل محكمة ابتدائية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تسعى جاهدة لوضع أسس لها وتحقيق كيان وشأن يعلوا من رايتها، قائلا: تقدمنا بمقترح للجنة الإصلاح التشريعي لإنشاء في كل محكمة ابتدائية نقابة فرعية أو أكثر، بالإضافة إلى أننا طالبنا بوضع كاميرات بالمحاكم الجنائية والمدنية للاعتماد على الشهادة المسجلة التي تحفظ حقوق المواطنين وحق الدفاع في امكانية إعادة المرافعة وتكون مرجع قانوني بعد ذلك.

وأضاف خلال كلمة ألقاها بفعاليات الحفل الختامي لمعهد محاماة أسيوط، أن المحاماة هي مهنة الشرف والموضوعية والشفافية، ويحتم شرف المهنة أن تحافظ على شرف الخصومة، يؤدي المحامي قسم المحاماة بمباشر أعمال المحاماة بالأمانة والشرف ليس بالغش والخداع، مطالبًا بالمحافظة على مهنة المحاماة، كما عرفناها على مر التاريخ.

أما عن وثيقة التأمين، قال سامح عاشور، وقعت نقابة المحامين بروتوكول شهادة أمان مع البنك الأهلي، وستدفع النقابة 500 جنية، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى إلى 2500 جنيه، حيث إن الوثيقة متاحة لما يزيد عن 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفين أصحاب المعاشات.

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