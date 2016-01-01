محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو

ينشر موقع صدى البلد فيديو من حفل خطوبة "نصر" شقيق النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزى بفيلا العبد على طريق "طنطا _ كفر الزيات " بمحافظة الغربية.



ويظهر محمد صلاح في الفيديو وسط أهله وأقاربه من المدعوين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه وتهنئته.



جدير بالذكر أنه تم منع الصحفيين من دخول حفل الخطوبة على الرغم من وصول محمد صلاح وبرفقته طفلته مكه وزوجته قادما من القاهرة عقب انتهاء إجازته بلبنان لحضور حفل خطوبة شقيقه الأصغر.