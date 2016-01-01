ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محمد صلاح في وصلة رقص مع شقيقه في حفل خطوبته بطنطا..فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:03 ص
محمد صلاح في وصله
محمد صلاح في وصله رقص مع المدعووين
ينشر موقع صدى البلد فيديو من حفل خطوبة "نصر" شقيق النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزى بفيلا العبد على طريق "طنطا _ كفر الزيات " بمحافظة الغربية.

ويظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يرقص مع شقيقه وأقاربه من المدعوين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه وتهنئته ، وسط جو عائلي سادته الفرحه والبهجه.

جدير بالذكر أنه تم منع الصحفيين من دخول حفل الخطوبة على الرغم من وصول محمد صلاح وبرفقته طفلته مكه وزوجته قادما من القاهرة عقب انتهاء إجازته بلبنان لحضور حفل خطوبة شقيقه الأصغر.

ترشيحاتنا

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

انتبه.. من أمراض مكيف الهواء القاتلة

مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور

بعد رفض طلب مرتضى ..اتحاد الكرة يوضح حالات شطب اللاعبين

هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت؟

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

الصدفة تكشف سلاحا مصريا استخدمته إسرائيل في الاغتيالات.. صور

وزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هياتم

أحداد يطير إلى المغرب للمشاركة فى مؤتمر الدفاع الحسني

حبس عاطل لاتهامه بتزوير مستندات حكومية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟