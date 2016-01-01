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المكرونة الفوتشيني أكلة أوروبية عشقها المصريون ..الطريقة الأصلية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر المكرونة الفوتشيني من الأكلات الأوروبية التي عشقها المصريون وأصبحت أحد الأطباق الرئيسية بالمطاعم المصرية تعرفي على الطريقة الأصلية

المقادير :
1 كيلو مكرونة
2 بصلة مفرومة ناعم.
صدور دجاج مخلية عظم مقطعة صغير مغسولة (تملح وتبهر ببهارات الدجاج بشكل جيد ).
فطر مقطع شرائح
فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة
1 كوب كريمة مخفوقة
3 ملعقة كبيرة جبنة كرافت السايحة توضع على الصوص +جبنة تشيدر +جبن موزاريلا. 2 مكعب ماجي في ماء سلق المكرونة
بهارات + زعتر +ملح + فلفل اسود


الطريقة: -
نحمر الدجاج في الزيت. - ونتركه على النار حتى يجف ماؤه ويبدأ في الإحمرار والنضج - نضيف البصل والفلفل الرومي ثم الفطر و،ثم نضيف البهارات والملح ونحركهم جيدا ثم الكريمة ونتركها تغلي قليلا حتى تثقل. - وبعدها نضيف الجبنة السايحة وقليل من الجبن التشدر - تسلق المكرونة في ماء مغلي مضاف اليه الماجي والملح والقليل من الزيت تصفي وتغسل بالماء البارد وتوضع في صينية بايركس للفرن وتضاف عليها خلطة الدجاج وتحرك جيدا ويرش وجهها بالموزاريلا والقليل من التشدر وتدخل الفرن بالغطاء حتى تسيح الجبن وتقدم ساخنة

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