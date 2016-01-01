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خبير عقاري: قانون التصالح في المباني يسري في تلك الحالات

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:12 ص
خبير عقاري : قانون
خبير عقاري : قانون التصالح في المباني يسري في تلك الحالات
قال الدكتور أحمد أنيس الخبير العقاري ومؤسس الجمعية المصرية للخبراء العقاريين ، إنه لابد من إصدار خطابات إشغال للعقارات المشيدة حديثا من قبل الأجهزة المحلية وذلك بعد تعيينها وبيان مدى صلاحيته للسكن وتحذير المواطنين من العقارات المخالفة.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "مصر بكر" المذاع على فضائية أزهري، أن هناك عددا كبيرا من المخالفات أغلبها بسيطة مشيرا إلى أن أصحاب الملك يخالفون في عدد الأدوار المسموح به ، والحل الأصلح بتحصيل غرامات من هؤلاء المخالفين.

وأضاف إن الهدف من قانون الترخيص بناء عقارات آمنه للمواطنين، مضيفا : " لازم نفرق بين مبنى مخالف ومبنى غير آمن ، وقانون التصالح يسري على المباني الآمنة والقامة على الأملاك الخاصة ، بينما لايسري على المباني المقامة على ارض ملك دولة أو تتعدى على خطوط التنظيم ،فتكون واجبة الإزالة".

وأردف: " الأجهزة غير سريعة في إصدار التراخيص مما يسمح للمخالفات بالانتشار ، كما أن قطع المرافق المفتاح الرئيس لتطبيق الغرامة طول ما المخالف مش محتاج لاجهزة الدولة مش هيدفع الغرامة".

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