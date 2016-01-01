ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السماح بتحليق منطاد فى لندن يصور ترامب كرضيع احتجاجا على الزيارة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:05 ص
السماح بتحليق منطاد
السماح بتحليق منطاد فى لندن يصور ترامب كرضيع
رويترز
قال مكتب رئيس بلدية لندن صادق خان اليوم الخميس إنه سيسمح لمحتجين بإطلاق منطاد فوق البرلمان يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه رضيع برتقالي اللون خلال زيارته المقبلة لبريطانيا.

وسيلتقي ترامب الذي يصل خلال أسبوع بالملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي التي كانت أول زعيمة أجنبية تزوره بعد تنصيبه العام الماضي.

وتعتبر بريطانيا أن علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، التي تصفها بالمميزة، إحدى ركائز سياستها الخارجية فيما تستعد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

لكن بعض البريطانيين يعتبرون ترامب ممثلا لما يناقض قيمهم فيما يتعلق بالعديد من القضايا. كما أثارت تصريحات ترامب بشأن هجمات نفذها متشددون في بريطانيا الغضب فيما تبادل التصريحات الحادة مع رئيس بلدية لندن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم خان "رئيس البلدية يدعم الحق في الاحتجاج السلمي ويتفهم أن ذلك يمكن أن يتخذ عدة أشكال مختلفة".

وأضاف "التقى فريق عمله في المدينة مع المنظمين ومنحهم الإذن باستخدام حديقة البرلمان كنقطة انطلاق للمنطاد".

لكنه أضاف أن المحتجين سيحتاجون أيضا لتصريح من الشرطة وأجهزة المراقبة الجوية لإطلاق المنطاد البالغ ارتفاعه ستة أمتار في الجو.

وقال المحتجون، الذين يصفون أنفسهم بأنهم مجموعة من النشطاء في مجال الفن مناهضين للفاشية، إن مكتب رئيس البلدية لم يعترف في البداية بتلك الطريقة كوسيلة احتجاج مشروعة.

وقال الناشط ليو موراي في بيان "لكن بعد زيادة كبيرة في التأييد الشعبي لخطتنا يبدو أن بلدية المدينة أعادت اكتشاف حسها الفكاهي... الرضيع ترامب سيحلق في الجو".

ترشيحاتنا

الأردن تغلق حدودها أمام النازحين السوريين وتطالب العالم أن يقوم بدوره

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي للتخلي عن أزارو

الصحة تنفي تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

تعليق مثير من وكيل رونالدو عقب أنباء رحيله عن ريال مدريد

الخارجية الروسية تدعو بريطانيا للكف عن الألاعيب بالمواد الكيميائية

الجرين ايجلز تفضح قناة الجزيرة ومؤامرتها لتشويه مصر

شاهد.. حسن كامي: اختلاف الديانة أجل زواجي عاما ونصف

فهم مقاصد السنة النبوية.. موضوع خطبة الجمعة

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بصورة مع حمزة

وزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

محكمة إسرائيلية تجمد قرار هدم الخان الأحمر شرق القدس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟