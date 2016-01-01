نظام غذائي سريع لأصحاب الأوزان الثقيلة لتفتيت الدهون

قدم موقع الديلي ميل نظاما غذائيا سريعا يمكن أن يتبعه اصحاب الاوزان الثقيلة لتفتيت الدهون العنيدة والحصول على قوام ممشوق، ويمكنك التعرف عليه
اليوم الأول:
الإفطار
٢ بيضة
كوب من الشاي الخالي من السكر
الغداء:
نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة
العشاء:
125 غرامًا من الجبن وكوب من الزبادي
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اليوم الثاني:
الإفطار
125 جرامًا من الجبن
كوب من القهوة بدون سكر
الغداء:
2 شريحة من سمك السلمون
طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
2بيضة مسلوقة وقطعة جبن قريش
اليوم الثالث:
الإفطار:
٢ بيضة
كوب من الشاي الخالي من السكر
الغداء:
نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة
العشاء:
125 جرامًا من الجبن وكوب من الزبادي
اليوم الرابع:
الإفطار:
قطعة من الجبن القريش
شاي بدون سكر
الغداء:
150 جرامًا من اللحم الأحمر
طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
2 بيضة وطبق من السلطة الخضراء
اليوم الأول:
الإفطار
٢ بيضة
كوب من الشاي الخالي من السكر
الغداء:
نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة
العشاء:
125 غرامًا من الجبن وكوب من الزبادي
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اليوم الثاني:
الإفطار
125 جرامًا من الجبن
كوب من القهوة بدون سكر
الغداء:
2 شريحة من سمك السلمون
طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
2بيضة مسلوقة وقطعة جبن قريش
اليوم الثالث:
الإفطار:
٢ بيضة
كوب من الشاي الخالي من السكر
الغداء:
نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة
العشاء:
125 جرامًا من الجبن وكوب من الزبادي
اليوم الرابع:
الإفطار:
قطعة من الجبن القريش
شاي بدون سكر
الغداء:
150 جرامًا من اللحم الأحمر
طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
2 بيضة وطبق من السلطة الخضراء