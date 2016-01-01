نظام غذائي سريع لأصحاب الأوزان الثقيلة لتفتيت الدهون

قدم موقع الديلي ميل نظاما غذائيا سريعا يمكن أن يتبعه اصحاب الاوزان الثقيلة لتفتيت الدهون العنيدة والحصول على قوام ممشوق، ويمكنك التعرف عليه







اليوم الأول:

الإفطار

٢ بيضة

كوب من الشاي الخالي من السكر

الغداء:

نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة

العشاء:

125 غرامًا من الجبن وكوب من الزبادي



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اليوم الثاني:

الإفطار

125 جرامًا من الجبن

كوب من القهوة بدون سكر

الغداء:

2 شريحة من سمك السلمون

طبق من السلطة الخضراء

العشاء:

2بيضة مسلوقة وقطعة جبن قريش

اليوم الثالث:

الإفطار:

٢ بيضة

كوب من الشاي الخالي من السكر

الغداء:

نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة

العشاء:

125 جرامًا من الجبن وكوب من الزبادي



اليوم الرابع:

الإفطار:

قطعة من الجبن القريش

شاي بدون سكر

الغداء:

150 جرامًا من اللحم الأحمر

طبق من السلطة الخضراء

العشاء:

2 بيضة وطبق من السلطة الخضراء



