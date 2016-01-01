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نظام غذائي سريع لأصحاب الأوزان الثقيلة لتفتيت الدهون

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:10 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدم موقع الديلي ميل نظاما غذائيا سريعا يمكن أن يتبعه اصحاب الاوزان الثقيلة لتفتيت الدهون العنيدة والحصول على قوام ممشوق، ويمكنك التعرف عليه



اليوم الأول:
الإفطار
٢ بيضة
كوب من الشاي الخالي من السكر
الغداء:
نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة
العشاء:
125 غرامًا من الجبن وكوب من الزبادي

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اليوم الثاني:
الإفطار
125 جرامًا من الجبن
كوب من القهوة بدون سكر
الغداء:
2 شريحة من سمك السلمون
طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
2بيضة مسلوقة وقطعة جبن قريش
اليوم الثالث:
الإفطار:
٢ بيضة
كوب من الشاي الخالي من السكر
الغداء:
نصف فرخة مشوية وطبق من الشوربة
العشاء:
125 جرامًا من الجبن وكوب من الزبادي

اليوم الرابع:
الإفطار:
قطعة من الجبن القريش
شاي بدون سكر
الغداء:
150 جرامًا من اللحم الأحمر
طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
2 بيضة وطبق من السلطة الخضراء

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