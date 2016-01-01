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فن

رحمة حسن لصدى البلد: أجسد دور محامية في الرجل الأخطر

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة رحمة حسن في تصريح لصدى البلد إنها تجسد دور محامية في أحداث فيلم "الرجل الأخطر" أمام الفنان سامح حسين.

أضاف: الشخصية التي أجسدها جيدة علي خاصة أنني أدافع عن سكان العمارة وغير مجرى الأحداث من خلال موقفي في القضية.

"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج الدكتور مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.

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