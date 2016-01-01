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أخبار العالم

ترامب: أوباما كان على وشك الحرب مع كوريا الشمالية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن الرئيس السابق، باراك أوباما،كان على وشك حرب مع كوريا الشمالية.

وخلال كلمة ألقاها فيمونتانا، أوضح ترامب:" حينما وصلت للرئاسة، كانت كوريا الشمالية تجري تجارب واسعة النطاق، وإطلاق صواريخ واسعة النطاق، اسألوا أوباما الذي كان على وشك الدخول في حرب مع كوريا الشمالية، كان يمكن أن يخسر فيها أكثر من 50 مليون شخص"، بحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وكان ترامب، قد كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه لولاه لكانت واشنطن في حرب مع بيونج يانج في الوقت الحالي.


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