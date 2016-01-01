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أخبار العالم

ترامب: بوتين مستعد للقائي.. فهل أنا مستعد؟!

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسخرية على الصحفيين خلال سؤالهم على مدى استعداده للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إنه على استعداد للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، موضحا:" بوتين مستعد جدا، ولكن هل سيكون ترامب مستعدا؟!"، في رد ساخر على أسئلة الصحفيين.

واستطرد ترامب، خلال مشاركته في تجمع موالي له في منطقة مونتانا:" تعرفون أن الرئيس بوتين من الKGB (الاستخبارات الروسية)، لكن صدقوني كل شيء سيكون على ما يرام"، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأردف الرئيس الأميركي وسط التصفيق "هل سأكون جاهزا؟ أنا مستعد تماما. لقد أعددتُ نفسي طوال حياتي لهذا النوع من الأمور"، منددا مرة أخرى بـ"عدم أمانة" الصحافيين، مضيفا:" ربما ينتهي بي الأمر بإقامة علاقة جيدة مع بوتين".

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